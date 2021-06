Hoezo zou de coalitie kunnen doorregeren alsof ze slechts een pluim van de kiezer heeft gekregen?

de bestaande coalitie heeft de meerderheid behouden en zelfs versterkt – wat is er logischer dan met z’n viertjes verder te gaan?

Voor wie de formatie van Rutte IV maar een tijdrovende hobbel vindt, stuurde staatssecretaris Van Huffelen een brief naar de Kamer, dinsdag, even nadat informateur Hamer haar tobberige verslag had toegelicht. Van Huffelen schreef dit keer niet over ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire, maar over hun kinderen. Dat zijn er 70.000 (zegge: zeventigduizend). Die kinderen hebben zó zwaar geleden onder de nood waarin het kabinet hun ouders heeft gebracht, dat ze nu een vorm van ‘smartengeld’ krijgen, variërend van 1500 tot 7500 euro per kind. Het is maar om weer even in herinn..