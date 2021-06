Vaders stellen teleur, vaak ook zichzelf. Dat geeft niet, zolang ze hun kinderen bevestiging meegeven

beeld van het moederschap, dat iedereen kent: Maria met kind. Een toonbeeld van toewijding, zorg, opoffering. Maria wist dat een kind niet van jou is; jij bent er voor je kind. Je moet vaak een stap opzij doen, om je kind te laten groeien. En hoeveel moeders kennen niet de ervaring dat er een zwaard door je ziel gaat, om keuzes die je kind maakt, of om wat het moet meemaken?

Van het vaderschap is er niet zo’n oerbeeld. Misschien een vage tekening van Jezus die zijn vader helpt in de timmerwerkplaats. Maar de meeste vaders en zonen werken tegenwoordig niet meer samen in hun bedrijf. Op het idee van wat en hoe een vader hoort te zijn, hebben culturen de eeuwen door vat gekregen. Hij was autoritair..