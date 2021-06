Joe Biden geeft Putin wat hij wil - de titel van ‘leider van een grootmacht’ – en kan zo een belangrijk beginsel bevestigen

- deze kop boven de analyse van CNN van de ontmoeting tussen de Russische en de Amerikaanse president geeft de teneur van veel commentaren weer. In het Westen tenminste. In Rusland stond een dag later de ontmoeting nog prominent op de openingspagina van TASS, het Russische staatspersbureau. Ergens bevestigen die verhalen en de samenvatting van de ontmoetin..

