Na deze discriminerende crisis moet de overheid nu werk maken van de volksgezondheid

weten we het wel: dit is een keihard discriminerende crisis. Niemand ontkwam aan de dreiging en impact van het virus; beperkende maatregelen raakten iedereen; we zaten allemaal in hetzelfde schuitje - en tóch namen de verschillen in de samenleving onbarmhartig toe. De één profiteerde behendig of automatisch van plotselinge behoeften en schaarstes, of genoot van verminderde reistijd en meer thuiswerk, minder sociale verplichtingen, afgenomen consumptiedrang, meer tijd in de natuur. De ander leed onder het verlies van werk en inkomen, sociale vereenzaming, gezins- en relatiestress, verdriet en rouw, permanente angst of gezondheidsschade.

Verrassend is het dus niet, dat ook veranderingen van onze eet- en drink..