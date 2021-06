Er zijn heus coalities mogelijk zónder CDA in de rechtse verdediging

moeilijk’: zo begon Camiel Eurlings een van de meest verwarrende speeches uit recente politieke geschiedenis, 2 oktober 2010. Hij richtte zich al saluerend tot toenmalig partijleider Maxime Verhagen en partijvoorzitter Henk Bleker. ‘Als ik de introductie zie van Henk Bleker: ik had de tranen in mijn ogen Henk, christendemocraat pur sang!’

Pieter Omtzigt was toen, na zeven jaar in de Tweede Kamer, al drie maanden werkloos. Bij de verkiezingen in juni was het CDA van 41 naar 21 zetels gekelderd, en hij stond op plek 29. Pas nadat het partijcongres aan de coalitie Rutte-Verhagen-Wilders zijn zegen gaf, en enkele Kamerleden na..

