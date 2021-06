Deeltijd werken is zo typisch Nederlands als hagelslag, maar de SER waarschuwt voor de ‘institutionalisering’ ervan

Het wordt hoog tijd dat VVD en CDA niet langer als konijnen in de extreemrechtse koplampen staren

VVD en CDA zouden een breed gesteunde regeringscoalitie moeten vormen met PvdA en Groenlinks. Op hun beurt zullen die partijen wel reëel moeten zijn in hun ‘eisen’. Het schip is dan aardig in balans.