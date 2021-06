Zou de kerk een geregistreerd partnerschap kunnen inzegenen?

als je een geregistreerd partnerschap hebt? En zou de kerk zo’n relatie dus niet als een huwelijk kunnen inzegenen? In de Christelijke Gereformeerde Kerken spreken ze erover. Het mag strikt genomen niet. In artikel 449 van het Wetboek van Strafrecht staat dat een ‘bedienaar van de godsdienst’ vóór de huwelijksdienst zeker moet weten dat het stel getrouwd is...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .