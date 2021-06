Monumentaal cultuurlandschap krijg je nooit terug

in tien jaar tijd een miljoen woningen erbij wil, zal ‘ze’ moeten accepteren dat hier en daar open landschap wordt volgebouwd. Bouwen binnen bestaande stadsgrenzen kost tijd, geld en bureaucratisch gedoe. Dus: accepteer dat we een beetje landbouwgrond gebruiken om snel leuke en aantrekkelijke huizen neer te zetten; het gaat uiteindelijk maar om 1,4 procent van het agrarisch gebruikslandschap.

Tot zover de lobby van de bouw tijdens een kabinetsformatie: je moet het ijzer smeden als het heet is. Het verhaal, dinsdag verteld door het Economisch Instituut voor de Bouw, berust op getallen die ‘de politiek’ zelf in haar programma’s opschreef: één miljoen nieuwe huizen in tien jaar. En in tijden van schaarste en hoge huize..