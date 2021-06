Wanhopige terreurdaad

wordt vaak besproken zonder context. Ja, mei en juni 1977 zijn inktzwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. Nooit hadden 54 onschuldige treinreizigers gegijzeld mogen worden voor de Molukse onafhankelijkheidsstrijd. Aan het wrede kapingsmiddel werd uiteindelijk – na krap drie weken – ook op wrede wijze een eind gemaakt. Behalve twee treinpassagiers verloren daarbij zes van de negen (jonge) kapers het leven.

Max Papilaja en Hansina Uktolseja waren twee van de kapers. Volgens hun familie zijn ze geëxecuteerd. Maar in die lezing ging dinsdag, na eerder de rechtbank in 2018, ook het Haagse gerechtshof niet mee. Volgens het hof verkeerden de betrokken mariniers in de 'oprechte overtuigin..