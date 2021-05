Na deze ‘daad van luchtvaartpiraterij’ mag Lukasjenko niet vrijuit gaan

van het jaar staat op naam van Ryanair. Zondag dwongen de autoriteiten van Belarus een passagiersvliegtuig van de maatschappij in Minsk te landen om de gevluchte activistische journalist Roman Protasevich te kunnen arresteren. De onderneming volstond na de herstart in Minsk met de naïeve mededeling dat het gelukkig allemaal goed was gegaan. Pas na een berg kritiek durfde Ryanair een dag later de juiste woorden te gebruiken: ‘een daad van luchtvaartpiraterij’.

De tweede prijs in de categorie ‘gevoelloosheid’ gaat naar Adina Valean, Eurocommissaris voor Transport. Zij twitterde na de herstart van de onderbro..