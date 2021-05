Opwekking heeft het werk van de Heilige Geest dichterbij gebracht

- dat mogen christenen in Nederland zachtjes tegen elkaar zeggen - is het niet zo’n ramp dat de Opwekkingsconferentie niet fysiek kan doorgaan. Twaalf millimeter, dertien graden vandaag in Biddinghuizen. Alle samenkomsten, seminars, optredens tot en met de teenzone-workout gaan online. Het zal behelpen zijn. Het is dapper om met je thuisbox voor je beeldscherm te gaan zitten of met een klein clubje te gaan kamperen. De sfeer, het samenzijn, de camping waar je je kinderen misschien de hele dag niet ziet, een tent of een veld gevuld met zang en muziek - dat is er allemaal niet. Maar de wind legt niemand stil. ‘De Geest werkt ook door onze l..

