Bijstandsverlies

tot het besef doordringt dat iets wat 'we' al lange tijd zo doen, toch fout is. Bijvoorbeeld dat mensen die gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling, in financieel opzicht ongeveer hetzelfde worden behandeld als gevangenen. Want wie een bijstandsuitkering heeft en gedwongen moet worden opgenomen, raakt die uitkering kwijt – zoals dat ook voor gedetineerden geldt. En dus kan het zomaar gebeuren dat er al snel geen geld meer is om bijvoorbeeld de huur te betalen.

Ja, er is nog een 'vluchtroute', die niet geldt voor gevangenen: mensen die gedwongen zijn opgenomen, kunnen bij de gemeente een bijzondere bijstandsuitkering aanvragen om de vaste lasten te betalen. Maar hoe doe je ..