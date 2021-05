Israël en Palestina hebben allebei gelijk, maar gelijk hebben brengt je nog nergens

zeggen: wij zijn bestemd om samen te leven op dezelfde grond in hetzelfde land. (...) Wij, die gevochten hebben tegen u, de Palestijnen, wij zeggen vandaag tot u, luid en duidelijk: genoeg bloed en tranen. Genoeg!’ September 1993 was dat. Yitzhak Rabin, de premier van Israël, sprak deze woorden op het gazon van het Witte Huis. Naast hem stond de Palestijnse leider Yasser Arafat. Een minuut later drukten zij elkaar de hand en een jaar later kregen ze samen de Nobelprijs voor de Vrede.

Een moedeloos makende bijna dertig jaar later klinken in Gaza en in Israëlische steden weer sirenes, explosies en het gefluit van raketten. De kloof lijkt dieper, het geweld uitzichtlozer dan ooit. Rabin zou precies hetzelfde..