Leiderschap

Een Nederlandse student vroeg woensdag, in aansluiting op de 5 mei-lezing, naar haar visie op de klimaatproblematiek. Merkel verwees naar de recente uitspraak van de Duitse rechter. Die oordeelde op basis van de grondwet dat de last van de klimaatdoelstellingen te veel op jongeren wordt afgewenteld. We moeten dus veel meer doen, erkende de Duitse bondskanselier ruiterlijk. Haar reactie staat in contrast met die van de Nederlandse overheid op de Urgendazaak, die in 2015 ons land dwong om de CO 2 -uitstoot sneller te laten dalen. De staat ging in hoger beroep en di..

