Kamerlid Rutte

anderhalve maand geleden. Van een begin van onderhandelingen over een nieuwe coalitie is geen spoor te bekennen. Terwijl de campagne rustig en tam was, beheersen sinds de verkiezingen emotie en wantrouwen de politiek.

Dat komt doordat het in de campagne vaak niet ging over de thema's waarover het wel had móéten gaan, zoals de toeslagenaffaire. Ja, 'een nieuwe politieke cultuur' is minder gemakkelijk op te dienen dan het zoveelste debat tussen Rutte en Wilders over migratie. Maar terwijl komende zomer de grote renovatie van het Binnenhof start, bleef de betonrot van het huidige politieke systeem onderbelicht. De cultuur van afstemmen, sonderen en sensibiliseren is doorgeslagen.





In een ontspo..