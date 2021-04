Israël is een democratie

van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW), met als vertaalde titel: ‘Over de drempel. De Israëlische overheid en de misdaden van apartheid en vervolging'. Dat rapport was omvangrijk, de inhoud was degelijk en de tekst niet schreeuwerig. Toch werden er forse uitspraken gedaan over het beleid dat de Israëlische overheid hanteert ten opzichte van de Palestijnen in het binnenland, Oost-Jeruzalem en in de Palestijnse gebieden; de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Kritiek op het nederzettingenbeleid was bepaald niet nieuw. Opvallend was echter da..

