Levende taal

Van de , een klassieker uit de Nederlandse literatuur (1860), is in 2010 een hertaling verschenen, anders is zo’n boek niet meer te lezen. Het commentaar bij tv-reportages uit het Polygoon-tijdperk (1921-1987) komt ons nu komisch en oubollig voor. De hele tweede naamval (‘de roeping der vrouw’) en de aanvoegende wijs van werkwoorden (‘men neme’) zijn zomaar verdwenen.

Zinsbouw, spreekwijzen, uitdrukkingen ontwikkelen zich permanent – zeker in spreektaal. Massa’s mensen zeggen dat het vandaag ‘een hele mooie dag’ is, ‘mooier als gister’, dat ze de maanden van ‘nooit geen feestjes’ zat zijn. Deze drie taalfouten hoeven we in..