Niet te benijden

op z'n grondvesten. Net als een maand geleden, toen oud-verkenner Kajsa Ollongren slordig met haar papieren omging, is het ook deze keer vertrouwelijke informatie die de gemoederen verhit. Wat heet vertrouwelijk: het gaat nu zelfs om notulen van de ministerraad, die 25 jaar staatsgeheim zouden moeten blijven.

RTL Nieuws heeft informatie ontvangen van mensen die toegang hebben tot die notulen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat in de ministerraad van 15 november 2019 uitgebreid over de toeslagenaffaire is gesproken. Daarbij is besloten dat de Tweede Kamer 'geen volledig feitenrelaas' over de misstanden bij de Belastingdienst krijgt. Dat leverde discussie op, schrijft RTL. 'Een minister vraa..