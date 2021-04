De dood van George Floyd bracht een ommekeer in de bewustwording. Maar verdere stappen zijn nodig

uitgesproken veroordeling van een politieman vanwege de moord op een zwarte burger kunnen leiden tot een ommekeer in de Verenigde Staten? Misschien is dat te optimistisch gedacht, maar meer dan ooit groeit het bewustzijn dat het hier ging om een drama dat alles te maken heeft met wat structureel fout is in de Amerikaanse context. De 46-jarige George Floyd werd op 25 mei 2020 gedood nadat hij volgens een winkelbediende met een vals briefje van 20 dollar had betaald. Vier politieagenten grepen in. De ongewapende Floyd kwam om het leven nadat hij negen minuten lang was verstikt door de knie van agent Derek Chauvin. Deze politieman werd elf maanden..

