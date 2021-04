Het levensbedreigende geweld tegen Timothy valt niet simpel in de categorie journalisten-haat

dashcam weten we dat Timothy uit Ederveen en zijn vriendin maandag zonder overdrijven de dood in de ogen keken. En ook, dat zij op dat moment weerloos in hun auto zaten, op de openbare weg, een afstandje van een veehandels- en transportbedrijf waar op de oprit een auto stond te branden. Een shovel duwt Timothy meters achteruit, daarna ramt een koppeltje mannen met veedrijversstokken op zijn auto in en slaat de ruiten kapot. Dan neemt de shovel een aanloop en landt de auto op de kop in de sloot; de inzittenden schreeuwen het uit.

