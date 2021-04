Twintig jaar Afghanistan bracht geen rust maar opnieuw de Taliban

kondigde de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush aan dat Afghanistan en het daar heersende regime van de Taliban gestraft zou worden voor het faciliteren van al-Qaeda, de islamitische terreurorganisatie die verantwoordelijk was voor de aanslagen in New York op 11 september dat jaar. Bijna twintig jaar later maakte Joe Biden, de huidige president van de Verenigde Staten, bekend dat Amerikaanse troepen op de twintigste verjaardag van ‘9/11’ weg zullen zijn uit Afghanistan. Niet alleen de ongeveer 3500 Amerikaanse soldaten gaan naar huis, ook de kleine zevenduizend militairen van de NAVO doen dat, inclusief de 160 Nederlandse soldaten die nu dienen in Mazar-i-Sharif, in het noorden van Afghanistan.

