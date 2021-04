Defensie in balans

Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer, draagt vandaag het bevel over aan generaal Onno Eichelsheim. Bauer vertrekt eervol, naar een hoge post bij de NAVO, maar hij begint daar met schaamte vanwege zijn armoedige afkomst en schamele wapenrusting. Ons land is qua defensiebudget ‘klaploper’ onder de bondgenoten, zegt Bauer in de Datzelfde woord gebruikten de bevelhebbers van de lucht- en landmacht, marine en marechaussee begin deze maand in een gezamenlijk interview in Vele miljarden hebben ze nodig van een nieuw kabinet: om de krijgsmacht operationeel en op sterkte te krijgen, en om in 2024 te voldoen aan de NAVO-norm, 2 procent van het nationaal inkomen.

De start van een kabinet..