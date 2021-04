Openingsplannetje

uit de plannetjesfabriek van het ministerie van Volksgezondheid. Het werd gepresenteerd tijdens een persconferentie zonder nieuws. Aan de hand van dit 'openingsplan' werd zowel gewaarschuwd – er liggen 800 mensen op de intensive care! – als het perspectief op 'een mooie zomer' geschetst. Natuurlijk wel onder voorbehoud!

Het kabinet vond het vervelend dat '21 april' was uitgelekt. Dan zouden (bijvoorbeeld) de buitenterrassen van de horeca opengaan, maar dat gebeurt nu niet eerder dan 28 april. Als het nog later wordt, schuift ook de rest van het 'openingsplan' op. Maar misschien kan er láter toch weer iets éérder. Tja. Het is te vrezen da..