Doorzichtige verkiezing is een beroerde start voor Vera Bergkamp

als ik het vergelijk met andere parlementen waar ik vaak op werkbezoek was. Dat geldt zelfs voor het Lagerhuis, waar iedereen naar kijkt. Ik vind dat wij veel beter zijn geoutilleerd, en dat de Grondwet Kamerleden veel rechten geeft.’

Trotse, ware woorden van Khadija Arib, in haar betoog waarom ze nogmaals voorzitter van de Tweede Kamer wilde worden. Onze democratie is op wereldschaal zeldzaam open en toegankelijk. Voor wie er als burger bij wil zijn, mede dankzij moderne techniek: elk debat en overleg is volcontinu te volgen, waar je ook bent. Maar ook: toegankelijk voor wie eraan wil deelnemen. Elders mo..

