Een bezoedeld begin

namen dinsdagmiddag afscheid, en op een enkeling na komen ze ook later niet meer terug. Jarenlange ervaring stroomde weg. Ervaring die de komende jaren hard nodig is. Want als iets goed moet worden gecontroleerd, is het de macht – bijvoorbeeld van een al bijna elf jaar zittende premier.

De ironie wil dat het vandaag, op de eerste vergaderdag van de nieuwe Kamer, helemaal draait om machtspolitiek. Want de zittingsperiode start met het debat over de 'ontstane situatie in de kabinetsformatie'. Ook na verklaringen van zowel de nieuwe als oude verkenners, blijft onduidelijk hoe h..

