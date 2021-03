Dat was het verlossende nieuws van maandag. Het containerschip Ever Given werd door twee zeeslepers losgetrokken. Maar het was meer dan nieuwsgierigheid, waarom de blokkade van het Suezkanaal en de scheepsfile aan weerszijden wereldwijde belangstelling trokken. Want niet alleen de Ever Given is uit koers geraakt. Economen, scheepsverzekeraars en loodsen waarschuwen dat het schip onderdeel en symbool is van een wereldhandelssysteem dat uit balans is door ‘buitensporige globalisering’.

De Ever Given is lid van een klasse schepen die in de afgelopen jaren in hoog tempo zijn ontwikkeld en gebouwd: de ULCV – ultragrote containerschepen. Met hun ongeveer 400 meter lengte zijn ze honderd meter langer en..