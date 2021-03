Nee, uiteraard. Toch heeft een derde van hen in de Europese Unie te maken (gehad) met fysiek of seksueel geweld. In Nederland ligt dit percentage nog hoger. Circa 2600 vrouwen overlijden jaarlijks in de EU door geweld in huis.

De rode draad in dit vreselijke verhaal: de daders zijn nagenoeg altijd mannen.

Niettemin trekt een land waar geweld tegen vrouwen eveneens fors is, Turkije, zich terug uit een internationaal verdrag dat zulke agressie bestrijdt. Een voetnoot in een land ver weg, dat nu eenmaal een conservatieve draai heeft gemaakt? Allerminst. Extra zorgelijk is dat deze stap in Europa weerklank vindt. Ook Polen, Hongarije en Bulgarije sturen aan op het verscheuren van de zogenoemde Conventie van Istanbul..