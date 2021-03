Christelijke partijen mogen al blij zijn als ze de stem van christelijke kiezers weten vast te houden

de eindstand van de christelijke partijen is beter dan wat de exitpolls beweerden. Na vele uren tellen had het CDA niet 14 maar 15 zetels, en de ChristenUnie niet 4 maar 5. Samen met de SGP 23: toch wat meer dan het dieptepunt (21) van 2012. SGP en CU vertonen een voorbeeldige stabiliteit, hun aandeel is exact gelijk aan 2017: 2,1 en 3,4 procent.

Ruim 565.000 Nederlanders kozen opnieuw voor een confessionele partij die de Bijbel als haar richtsnoer citeert. En minstens zoveel stemden er op politici die Christus belijden en zijn weg willen volgen. Dat zijn méér volgers dan Jesse Klaver of Thierry Baudet achter zich kregen (elk zo’n 507.000; het eindrapport van de Kiesraad bepaalt wie van hen 7e en 8e partij wor..