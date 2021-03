‘De kiezer heeft altijd gelijk’, luidt het cliché. Gelijk heeft alleen de kiezer die weet op wie hij stemt

één stem uitbrengen. Niet op een premier, niet op een regeringscoalitie, niet op een partij, maar op één volksvertegenwoordiger. Het zou onnodig zijn dat hier te herhalen, als politici (en veel media) de werkelijkheid niet dag na dag ánders voorstelden. Door de partijleiders neer te zetten als kandidaat-premiers; door te doen alsof de grootste club het land regeert; door wensen te verkopen als beloften; door één hoofd op alle posters te zetten.

We kiezen vandaag 150 Tweede Kamerleden. Zíj gaan over wetgeving besluiten, en moeten de uitvoerende regering scherp, wijs, zonder last of ruggespraak gaan controleren. Als alle drama’s van de afgelopen jaren (denk aan de toeslagenaffaire) íéts hebben laten zien, dan w..