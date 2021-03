Het Oxford-drama

onder de coronavaccins moeten worden: het Oxfordvaccin van AstraZeneca. Al voor de zomer van 2020 kochten Duitsland, Frankrijk, Italië én Nederland het massaal in. De 'slimme techniek' van het Oxfordvaccin werd bejubeld: een onschuldig verkoudheidsvirus bij apen dient als voertuig voor de genetische code van het coronavirus.

Intussen is het Oxfordvaccin een publicitair drama. In Duitsland weigeren mensen dit vaccin omdat het niet effectief genoeg zou zijn. Ook is niet goed onderzocht of het afdoende werkt bij ouderen. En Europa ligt met AstraZeneca in de clinch omdat er minder wordt geleverd dan verwacht. Maar de zwaarste klap kwam de afgelopen dagen: veel landen – waaronder Nederland &nda..