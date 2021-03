De derde, beslissende stap van China; alleen ‘patriotten’ mogen Hongkong regeren

met 2895 stemmen voor heeft het Nationale Volkscongres (NPC) van de Chinese Communistische partij in Peking het besluit aangenomen dat vanaf nu alleen ‘patriotten Hongkong mogen regeren’. ‘Een overweldigende meerderheid’, noemt het NPC het op de eigen website. Niemand stemde tegen. Of durfde dat.

Het is de definitieve breuk met het Chinees-Britse akkoord over de overdracht van Hongkong, in 1997. Hongkong zou tot ten minste 2047 een eigen status behouden, met een zelfgekozen bestuur. De stap die China nu zet, betekent daarom meer dan het wegnemen van iedere kans op een democratische oppositie. China veegt de voeten af aan de overeenkomst met Groot-Brittannië, waarover het toen zelf verklaarde dat ‘een ..