We kunnen beter afscheid nemen van het idee van een testsamenleving

of een restaurant bezoeken? Het lijkt aantrekkelijk en het kabinet heeft er plannen voor, maar zo’n massale testsamenleving komt er misschien wel nooit. En dat heeft in de eerste plaats een praktische reden. Is het realistisch dat iedereen die uit eten, naar de bioscoop of de kerk wil, eerst in de auto stapt om zich te laten testen? Nee. Zulke ‘simpele’ dingen lenen zich niet voor testafspraken, vaak twintig of dertig kilometer verderop.

De testsamenleving zoals minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) die voor zich ziet, is dan ook meer bedoeld voor grote evenementen. Congressen, sportwedstrijden, festivals en concerten bijvoorbeeld – waarvoor je (dure) kaartjes koopt. Grote bijeenkomsten dus, die eigenlijk..