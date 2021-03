Politiek gaat om standpunten. Die zijn voor christenen niet hun eerste zorg

dat, zo is de belofte, goed afloopt. Wij zijn onderweg, door het donker en door diepe dalen, maar Gods nieuwe wereld komt. Daar is geen pijn en verdriet, niemand lijdt gebrek en alle ongelijkheid valt weg. Onderweg moeten we, zegt de Bijbel, op de vreemdelingen, de zwakken en de machtelozen letten. ‘Laat het recht stromen als water’, in de woorden van de profeet Amos.

Dat is een mooi perspectief om voor ogen te houden vandaag in de politiek. Om in die richting stappen te zetten. Maar hóé, in deze complexe, weerbarstige, gebroken wereld? Nederland heeft een kleurrijke traditie van christelijke partijvorming. Toch kun je verschillend kijken naar wat haalbaar is, wat de beste wegen zijn naar het doel..