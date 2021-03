Zowel het virus als de maatregelen maken wreed en willekeurig onderscheid tussen mensen

zijn in Nederland minder groot dan bijna overal elders in de wereld. Toch zijn ook hier de contrasten soms scherp en schrijnend. De topman van Ahold Delhaize incasseerde vorig jaar 122 maal zoveel als de gemiddelde werknemer van het concern: een extreem brede ‘loonkloof’. Vanuit interne bedrijfslogica was dat zo eerlijk als maar kan. Naast zijn basissalaris krijgt de topman immers een bonus plus winst op zijn aandelen; beide zijn afhankelijk van ‘zijn’ prestaties: de resultaten die het bedrijf boekt. En die waren in 2020 voortreffelijk. Maar daar houdt de eerlijkheid resoluut..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .