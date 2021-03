Niemand staat boven de wet, ook een oud-president niet, leerde Nicolas Sarkozy

Niemand staat boven de wet, ook een president niet. Daar is de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy maandag op een harde manier achter gekomen. De rechter gaf hem in niet mis te verstane woorden om de oren toen ze hem tot drie jaar gevangenisstraf veroordeelde, waarvan hij er één echt moet uitzitten. Als voormalig advocaat had Sarkozy moeten weten dat zijn poging om informatie over een zaak tegen hem los te krijgen van een advocaat-generaal, een ‘perverse en zware ondermijning van de rechtstaat’ was.

Sarkozy was op dat moment al twee jaar geen president meer. Hij ko..