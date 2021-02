Beloften en schuld

de eerste stembussen open, en briefstemmers kunnen nog eerder hun keuze maken. Maar vóór de campagne op stoom kon komen, heeft VVD-lijsttrekker Mark Rutte gefloten voor het einde van de wedstrijd. In een brief roept hij zijn concurrenten op in deze coronatijd geen beloften te doen, niet hun eigen plannen ‘als enige oplossing' te presenteren, en verschillen niet uit te vergroten. ‘We moeten juist de verbinding zoeken, want alleen samen komen we uit deze crisis.' En: ‘Straks gaan we waarschijnlijk met een brede coalitie verder.'

Die laatste zin is..

