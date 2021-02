Bijbellezers

– bij de afsluiting van de Maand van de Bijbel hielden we als krant een onderzoek onder de eigen lezers, en het blijkt dat de Bijbel voor hen in de afgelopen twintig jaar veranderd is. Minder informatiebron, meer liefdesbrief. Minder traditie, meer relatie. Dat zal met hun levensfase te maken hebben, het ouder worden, maar ook met de tijd. Soms lijkt geloven vooral het onderschrijven van de juiste waarheden of het vasthouden aan een bepaalde moraal. Dat was een paar decennia geleden sterker dan nu. Het is om dankbaar voor te zijn als mensen achter de gedrukte woorden een stem zijn gaan horen, die tot hun hart spreekt.





