Het zou doodzonde zijn als onze open landschappen door plotselinge dadendrang nog verder worden volgebouwd

moet er veel meer en sneller gebouwd worden. Vooral voor starters en senioren zijn er geen betaalbare en passende huizen. Om het volgende kabinet een vliegende start te laten maken, hebben 34 organisaties (de woningcorporaties, gemeenten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, makelaars etc.) hun Actieplan Wonen gepresenteerd. In tien jaar willen ze een miljoen huizen bouwen. Om dat te realiseren moet er meer uniforme, ‘industriële woningbouw’ mogelijk worden. Er zijn grootse uitbreidingswijken nodig; bouwen in de weilanden gaat nu eenmaal het snelst. De planvorming en proced..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .