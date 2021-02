Democratie met discipline

de militairen in Myanmar (Birma) lieten eind vorige week maar liefst 23.000 gevangenen vrij. Maar wie meent dat dit een versoepeling zou zijn, afgedwongen door de protesten van honderdduizenden burgers tegen de militaire staatsgreep, komt bedrogen uit. De amnestie geldt alleen voor vergrijpen die zijn gepleegd vóór zondag 31 januari 2021. De maandag erop, 1 februari, grepen de militairen de macht. Ze geven geen duimbreed toe, integendeel. In een toespraak, zaterdag, hield de militaire leider van Myanmar, generaal Min Aung Hlaing, stug vast aan de fabel van grootschalige verkiezingsfraude door de partij van Aung San Suu Kyi en de noodzaak van een ‘gedisciplineerde democratie’. Dat is heel wat anders dan een vrije democratie. Dat is een land waar de militairen het voor het zeggen hebben en een burgerregering als een bruikbare façade beslissingen van lagere orde mag nemen.





. De eerste is dat in de volle en slecht uitgeruste gevangenissen de kans op uitbraken van corona hoog was, stelt Amnesty International. In die zin is de vrijlating dus goed nieuws. Maar de vrijlating is ook een manier om de aandacht af te leiden van de honderden arrestaties die inmiddels al zijn verricht en het gebruik van veel geweld tegen de demonstranten. En er is mogelijk nog een derde, cynische reden, stelt de hulporganisatie voor politieke gevangenen, AAPP: de amnestie diende ‘om ruimte vrij te maken voor politieke gevangenen’.

Die vrees is terecht. Human Rights Watch meldde zaterdag dat de militaire junta weer teruggrijpt op de oude tactieken van gerichte arrestaties en willekeurige gevangenisstraf om wijdverspreide angst te zaaien.





En ondanks de arrestaties en het geweld buigen ze al ruim een week lang niet. Ze weten ook de reden van de staatsgreep: de angst van generaal Min voor het verplichte pensioen dat hem in juli wachtte. Beroofd van zijn macht zou hem dat kwetsbaar maken, ook voor vervolging door het Internationale Strafhof. Daar liggen aanklachten tegen Myanmar wegens etnisch geweld tegen met name de Rohingya.

De internationale reactie zou daarom moeten bestaan uit gerichte sancties tegen de leden van het militair regime, generaal Min voorop, klinkt nu binnen de VN. Omdat China en Rusland echte actie blokkeren, ligt de uitdaging daartoe bij democratische landen, ook in Azië. De boodschap van hun acties moet even duidelijk zijn als de massale protesten: de toekomst van het Myanmarese volk mag niet worden bepaald door de militairen en hun leider.

Jan van Benthem