Met het politiseren van de Elfstedentocht beledigt de Haagse politiek Noord-Nederland

is traditioneel het eerste treffen van politieke leiders voorafgaand aan de Kamerverkiezingen. Om corona-redenen kon dat dit jaar niet in de regio; de Friesche en Gronings/Drentse dagbladen reisden naar Den Haag om de politici te bevragen over hun visie en beloften voor het noorden. Dat is een regio die om tal van redenen aandacht, steun en investeringen van de rijksoverheid verdient. Denk alleen al aan de manier waarop Groningen door decennialange aardgaswinning als een wingewest is uitgezogen, met alle desastreuze gevolgen van dien. Daar komt bij dat het noorden doorgaans zwaar lijdt, ook relatief, onder economische crises. Als het kil wordt in Den Haag, vriest het voorbij Heerenveen.

nder verrassingen. Al tientallen jaren wordt een snelle spoorverbinding (naar het noorden of naar de Randstad?) als panacee voor provinciale problematiek gepresenteerd. In 1998 werden de miljarden voor een Zuiderzeelijn zelfs (drie weken voor de verkiezingen) in een convenant met het kabinet-Kok I ‘vastgelegd’. Een kleine kwart eeuw later beloven de lijsttrekkers iets vergelijkbaars; nu heet het de Lelylijn. Maar zelfs dat stukje inhoud werd volledig overstemd door wat enkele deelnemers - Rob Jetten en Geert Wilders voorop - eerder die dag tetterden over een Elfstedentocht, die premier Rutte niet zou mogen tegenhouden. Los van het feit dat er maandag vanaf De Swette tot de Bonkefeart alleen maar (bruine drek) en (sneeuwijs) op het water dreef: dit was exact de folklorisering waar ze in het noorden de buik zo vol van hebben. Denkend aan Fryslân heeft de hofhouding van D66 en PVV geen hogere gedachten dan carnavaleske schaatsfantasietjes. En dus kreeg de vermeende volkscultuur een kleinerende knuffel: bah.

Tocht niet durfde uitschrijven (bitter betreurd; het had gekund), stroomde in mei de Frieslandhal vol voor een ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Bijna unaniem stemden zij tégen het voorstel van een dissident, om in de toekomst bij minder dan 15 centimeter ijs dan maar de wedstrijd te houden zónder massale toertocht. Dat was geen conservatisme of kinnesinne jegens profrijders. De Friesche Elf Steden is een zeldzaam anticommerciële sportbond. De vele duizenden leden betalen soms levenslang contributie, in de hoop óóit een stempelkaart te bemachtigen. Pas als zíj veilig het ijs op kunnen, mét drommen familie en fans langs de baan, kan hun democratisch gekozen bestuur de Tocht uitroepen. Wiebe Wieling heeft groot gelijk dat hij alle politieke hoempapa-druk weerstaat. En gedenk 1996: een jaar later kon het wél.