Voor Belarus en Rusland tekenen zich sombere scenario’s af

de toekomst van Rusland?’ Dat was de kop boven een recente analyse die zich met beide landen bezighield. De opmerking heeft zin. In Belarus is het regime zo ongeloofwaardig geworden dat alleen een steeds grotere knuppel ‘helpt’. En Rusland is ook hard op weg geweld als enig werkzame remedie voor tegenstand te gebruiken. Niet alleen de namen, maar ook de omstandigheden verbinden Belarus en Rusland. In beide landen is nu al een half jaar sprake van publiek protest, demonstraties die met bewonderenswaardige discipline vreedzaam bleven en bruut werden afgestraft door politietroepen.

blijkt de erfenis van communisme en de Sovjet-mentaliteit buitengewoon taai; de voormalige partijbonzen hebben zich ontpopt als gewetenloze zelfverrijkers en machthebbers met hun machtspositie als hoogste goed. Zowel Minsk als Moskou kent een oligarchie van notoir corrupte belangenverstrengelaars. De scheiding der machten, fundamenteel voor elke opmaat naar een beetje democratie, ontbreekt ten oosten van Polen (en soms daar al) volledig.

Beide landen hebben een langzittende president: Aleksandr Grigorjevitsj Loekasjenko sinds 1994 en Vladimir Vladimirovitsj Putin sinds eind 1999. Beide heren zijn van arme komaf en hadden geen vaderfiguur. Die van Loekasjenko is onbekend en bezwangerde de melkster Jekaterina Trofimovna Lukashenko (1924–2015) in een oogwenk. Loekasjenko’s bijnaam Bat’ka (‘Vadertje’) wordt dan ook door iedereen behalve hemzelf als ironie gezien. Vladimir Spiridonovitsj Putin (1911–1999) en Maria Ivanovna Shelomova (1911–1998) gaven hun zoon nog een doop mee, maar beide jongens leerden hun lessen op straat.

tekenen zich sombere scenario’s af. In Belarus is de cocon waarin het land een kwart eeuw leefde, uiteengespat. De onuitgesproken deal, waarbij repressie werd geaccepteerd zolang Loekasjenko maar voor stabiele prijzen en werkgelegenheid zorgde, hoe onwaarachtig ook, werkt niet meer. Jongeren willen echte vrijheid en ouderen zien hoe de baas van Belarus geen enkel coronabeleid heeft. Loekasjenko kent alleen de vlucht naar voren: zoveel meer geweld totdat iedereen zijn mond houdt, gevangenzit of is gevlucht. In Rusland heeft Putin te maken met een opposant van formaat: Aleksej Navalny. Hij bestrijdt het Kremlin met koekjes van eigen deeg: gelikte campagnes, stemming makende documentaires en ruwe spot. Het verschil is dat Navalny gevangenzit in een cel en Putin in het Kremlin. Beangstigend is dat zowel Putin als Loekasjenko geweld als legitiem middel ziet, beiden kunnen het dus onbeperkt inzetten.