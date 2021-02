Europa lijdt aan religiestress. Het blijkt weer eens

in Europa? Tot voor kort konden christenen nog denken dat die vraag hooguit moslims aangaat. Het leven is voor moslims niet makkelijker geworden door alle antiterrorismemaatregelen van Europese overheden, bleek vorige week. Maar nu wil de Deense regering álle buitenlandstalige preken - islamitische maar ook christelijke - in het Deens toegezonden krijgen. En Frankrijk, het land van vrijheid en een strikte scheiding tussen religie en staat, broedt op een wet die religieuze groepen kan verbieden. Want gelovigen met ideeën die strijden met de Franse wet, ‘daar kunnen we niet langer mee discussiëren’, zei de Franse minister Gerald Darmanin. Dat hij extremistische moslims zo wil inperken, daar kijkt al twintig jaar bijna niemand meer van op. Maar dat Darmanin ook evangelischen ‘een belangrijk probleem’ vindt - dat vinden veel christenen toch schrikken.

. Het blijkt weer eens. Het klassieke liberalisme, dat - eerlijk is eerlijk - meer vrijheid heeft weten te bieden aan andersdenkenden dan de kerk ooit voor elkaar heeft gekregen, is zijn zelfverzekerdheid kwijt. Het logische van de secularisatie is verdwenen, en het verzet tegen een ideaal als baas in eigen buik blijkt hardnekkiger dan veel verlichte westerlingen voor mogelijk hielden. In plaats van een zegetocht naar een progressief paradijs is het Westen in een loopgravenoorlog beland van links tegen rechts. Dat maakt onzeker. Het is de onaangename ontdekking dat ‘we van religie nog niet af zijn’ die je ook kunt bespeuren in de woede om de kerkgang in Staphorst en ‘homoverklaringen’ op refoscholen.

omdat je vijandschap van ‘de wereld’ erbij vindt horen, of omdat je een beetje regulering wel goed vindt. Maar als wetten worden ingegeven door angst, stress of onwetendheid (en daar heeft het nu alle schijn van), kunnen christenen beter met nóg meer nadruk uitleggen dat hopen op een hemels koninkrijk prima samengaat met loyaliteit aan het eigen land. En ook dat godsdienstvrijheid er niet slechts is voor gelovigen. De overheid zelf blijft er gezond door. Een staat die geen tegenstribbelende geloofsopvattingen duldt en evenveel ontzag voor haar wetten eist als haar onderdanen aan God willen geven, wordt een afgod. En zulke afgoden heeft Europa al genoeg te zien.

Het is ongetwijfeld waar, schreef de Zwitserse theoloog Karl Barth in het spannende jaar 1938, dat je in een democratie eeuwig verloren kunt gaan en onder een dictatuur zalig kunt sterven. Maar dat betekent nog niet dat het voor een christen om het even is of je in een dictatuur leeft of in een democratie.