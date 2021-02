Praten over anderen als graaiers, mensen die hier niet horen of zakkenvullers begint thuis

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over segregatie in het onderwijs vertelt een docent over excursies naar de Tweede Kamer die hij met zijn leerlingen maakt. Hij of zij werkt op een ‘tamelijk witte’ school in het oosten des lands. Het is of je naar de dierentuin gaat. ‘Dan ga je daarheen met de bus, en ze bonzen dan op de ruiten als ze iemand zien die een andere huidskleur heeft, die gesluierd over straat loopt. Ik schaam me kapot.’

Het verhaal moet illustreren hoe belangrijk het is dat kinderen uit verschillende sociale milieus elkaar ontmoeten. Nu gaan ze te vaak - vooral in de steden - naar scholen van hun eigen ‘bubbel’. Zo leren ze ‘de ander’ niet kennen, wat kan leiden tot onbegrip, wantrouwen..