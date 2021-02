De weg uit deze crisis vergt moed, maar ook begrip voor hen die de moed (nog) niet kunnen opbrengen

zodat we ‘over drie weken niet weer in discussies zitten over scholen die toch dicht moeten’. CDA-fractieleider Pieter Heerma schetste daarmee in een notendop hoe de ‘uitruil’ tussen coronamaatregelen verloopt. Ofwel: als je erop gebrand bent dat de basisscholen weer opengaan, moeten we het leed van de avondklok maar wat langer accepteren. Zodat de schooldeuren openblijven, en de zorg niet overvraagd wordt.

Toch gaan niet alle scholen maandag open, zoals de 31 basisscholen in West-Brabant en Tholen die onder de Lowys Porquinstichting vallen. In een brief aan de ouders staat dat ‘niet duidelijk is of en hoeveel gevaar onze medewerkers en leerlingen lopen’. De richtlijnen zouden ook onduidelijk zijn: wanneer moet je ee..