Datalek bij de GGD is fnuikend voor het vertrouwen in de bewindsman met de zwaarste portefeuille

. Een andere conclusie kun je moeilijk trekken als je leest over het datalek bij de GGD vanuit de coronatest- en -uitslagensystemen. De beveiliging daarvan is absoluut niet op orde, en het duurt nog weken voor het zover is. Sterker: de systemen waarmee tienduizenden mensen werken, hadden nooit zo mogen worden ingericht. Dat heeft niet te maken met de ingewikkeldheid van de ICT: ‘Het woord knullig is nog veel te aardig uitgedrukt’, zegt IT-recht-docent Mathieu Paapst van de Rijksuniversiteit Groningen in de krant van donderdag. ‘De ‘basishygiëne’ is overduidelijk niet in acht genomen. Het zijn simpele dingen: welke informatie sla je op en ho..

