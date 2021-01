Mag je DNA van embryo’s bewerken om ernstige ziektes te voorkomen?

om ernstige ziektes te voorkomen? De meeste Nederlanders vinden van wel, blijkt uit een maatschappelijke dialoog. Mits de techniek veilig is. Een principieel bezwaar tegen medisch ingrijpen bij een ongeboren kind is niet te bedenken. Er zijn kinderen geopereerd in de baarmoeder aan een hartafwijking of open ruggetje, met mooie resultaten. In het verlengde daarvan zou ingrijpen bij een beginnend embryo mogelijk moeten zijn.

DNA is geen heilig materiaal. Toch zitten er veel haken en ogen aan deze ontwikkeling. Wie bepaalt welke aandoening ernstig genoeg is om het DNA te repareren? ‘Ik beschouw mijzelf als een mooi mens en heb mijn bijdrage aan de samenleving op een andere manier gegeven’, zei Gerard Hi..