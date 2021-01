Houd oog voor de zachte krachten, zoals de Eindhovenaren die hielpen opruimen

en een parate politiemacht zullen burgemeesters proberen een keten van rellen, geweld, vernielen en plunderen te stoppen, voordat zich deze week echt een trend kan zetten. En hopelijk helpen daarbij de reacties en acties van een verstandige, beheerste meerderheid van Nederland.

Na wat er zaterdagavond (vooral op Urk) en zondag vanaf de middag (in diverse grote steden) misging, kan niemand nog verrast opkijken als georganiseerd protest omslaat in een veldslag met de politie. Dus wie in deze tijd het grondrecht van demonstratie wil uitoefenen, draagt medeverantwoorde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .