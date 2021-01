Onderhandelen over nu verboden en steeds gevaarlijker kernwapens is dwingende prioriteit

. Afgelopen vrijdag is het VN-Verdrag betreffende het verbod van kernwapens (TPNW) officieel van kracht geworden. In 2017 stemden 122 landen voor het verbod. Maar daaronder was geen enkel land dat kernwapens bezit en geen enkele lidstaat van de NAVO. Toch is daarmee het verbod niet zinloos en zeker niet leeg. Zoals VN-chef António Guterres vrijdag zei: ‘Kernwapens zijn een toenemend gevaar en de wereld heeft dringend actie nodig die hun verwijdering garandeert.’

Dat is geen droombeeld. Andere massavernietigingswapens, zoals biologische en chemische wapens, zijn ook verboden en vernietigd. Den Haag herbergt in de OPCW, de Organ..