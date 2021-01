Klimaat hoort een centraal thema in de verkiezingscampagne te zijn

Er zijn andere thema’s die zich voor de verkiezingscampagne 2021 aandienen. Bij wie is het managen van een crisis in goede handen? Wie geeft ons een betrouwe overheid? En er is vast wel een partij die met eigen speerpunten erin slaagt het debat naar zich toe te trekken – al is het maar voor een dag.

Maar de klimaatverandering – die was er al vóór maart 2020 en zal er ook nog zijn als de pandemie over haar hoogtepunt is. Een aantal advies- en kennisbureaus herinnerde deze week aan een ferme ambitie die de regering vier jaar geleden afkondigde: in 2050 hebben we een circulaire economie en i..