Ziekenhuizen beperken niet voor niets de toegang tot de allerkwetsbaarsten

- het bericht dat sommige ziekenhuizen domineesbezoek van buiten weigeren, roept op sociale media felle reacties op. Predikanten, priesters en kerkelijk werkers uit de kerkgemeenschap van de patiënt zijn wel welkom, maar hun bezoek telt mee als familiebezoek. Dat betekent dat als de dominee langskomt aan het ziekbed diezelfde dag de echtgenoot of een van de kinderen niet meer welkom is.

. Weten ze in sommige ziekenhuizen werkelijk niet meer wat een voorganger komt doen? En dat dat van een andere categorie is dan het bezoek van de geboortefotograaf, of een bevriend lid van een gezelligheidsvereniging? Predi..